Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Eisenberg (ots)

Am 12.07.21, gegen 20:00 h kam es zum einem Brand in einer Garage, in der Wingertsbergstraße. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Ursache des Brandes war wahrscheinlich ein Staubsauger, der an einer Akkuladestation hing. Es kam zu keinem Personen- oder Gebäudeschaden.

