Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Göllheim (ots)

Am 29.06.21, um 08:14Uhr, ereignete sich auf der B 47 zwischen Kerzenheim und Dreisen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Traktorgespann und ein PKW befuhren in dieser Reihenfolge die B 47 von Kerzenheim kommend in Fahrtrichtung Dreisen. Der 20-Jährige PKW-Fahrer fuhr ungebremst auf den Anhänger des vorausfahrenden Traktor auf. Dies hatte zur Folge, dass sich der PKW drehte und auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Der Anhänger kippte um, die Ladung(Holz) wurde auf der gesamten Fahrbahn verteilt. Der PKW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW und am Anhänger entstanden Sachschaden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

