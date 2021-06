Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebstahl

Eisenberg (ots)

In der Zeit vom 23.06.21, 18:00Uhr, bis zum 24.06.21, 16:00Uhr, kam es in der Straße "Am Weinberg" zu einem Diebstahl. Aus einem Vorgarten wurde ein Blumenkübel und eine Dekofigur entwendet.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

