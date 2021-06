Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Dreisen (ots)

Am 29.06.21, gegen 14:40Uhr, kam es auf der B 47 zwischen Marnheim und Dreisen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem PKW die B 47 von Dreisen kommend in Richtung Marnheim und wollte ein vorausfahrendes Fahrzeugs überholen. Hierbei kam er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit dem Starkregen nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

