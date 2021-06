Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Haftbefehl vollstreckt

Zellertal (ots)

Am Sonntag gg. Mittag wird der Polizei Kirchheimbolanden mitgeteilt, dass sich auf der Brücke über der B 47 in Höhe Zellertal Personen befinden, die sich auffällig verhalten würden. Bei Überprüfung stellen die Beamten fest, dass gegen einen 48-jährigen ein Haftbefehl besteht. Der Mann wird festgenommen und in eine Haftanstalt eingeliefert.

