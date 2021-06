Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Im Streit Haare ausgerissen

Kirchheimbolanden (ots)

Bereits am 24.06.21 kam es in Kirchheimbolanden zum Streit zwischen zwei Männern. Dabei wurde der eine zunächst von seinem Kontrahenten videografiert, was diesem überhaupt nicht passte. Der Streit, der zunächst verbal ausgetragen wurde, gipfelte letztendlich darin, dass der Videografierte seinem Kontrahenten einen Haarbüschel ausriss. Anzeige wegen Körperverletzung wird durch die Polizei vorgelegt.

