POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Am Freitag, den 25.06.2021 ereignete sich gegen 14:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B47 Höhe der Ortschaft Kerzenheim. Hierbei übersah der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades einen abbremsenden PKW, fuhr auf diesen auf und kam infolge dessen zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand geringfügiger Sachschaden. Die B47 war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

