Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Eisenberg (ots)

Am 22.06.21, gegen 10:30 h kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus, in der Hauptstraße. Das Feuer brach in der Dachgeschoßwohnung des Hauses aus. Die Ursache ist bislang nicht geklärt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Es entstand Gebäudeschaden. Verletzt wurde niemand.

