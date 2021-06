Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Eisenberg (ots)

Am 19.06.2021 ereignete sich zwischen 15:45 Uhr und 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Straße "In den Geldäckern" in Eisenberg. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein-/ Ausparken einen PKW, welcher in der Parklücke ordnungsgemäß abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, werden erbeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der 06352-9110 zu melden.

