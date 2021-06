Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Dannenfels (ots)

Am 16.06.21, gegen 15:16 h ereignete sich auf der L 398 ein Verkehrsunfall. Ein 56 Jahre alter Verkehrsteilnehmer fuhr von Kirchheimbolanden kommend, in Richtung Dannenfels. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und kam anschließend in ein Krankenhaus.

