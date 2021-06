Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrug

Kirchheimbolanden (ots)

Am 15.06.21 ereigneten sich insgesamt drei Betrugsversuche per Anruf. Zweimal gab sich eine junge Frau als Enkelin aus und erzählte, dass sie einen Unfall gehabt hätte. Im dritten Fall gab sich der Anrufer als Polizist aus. Er gab an, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. In allen drei Fällen erkannten die Angerufenen, dass es sich offensichtlich um Betrüger handelte. Die Telefonate wurden frühzeitig beendet. es entstand kein Schaden.

