Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrug

Einselthum (ots)

Am 11.06.21, gegen 11:00 h erhielt eine 82 Jahre alte Frau aus Einselthum einen Anruf. Die Anruferin gab an, eine Polizistin zu sein. weiterhin erzählte sie, das in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei. Die angerufenen Frau erkannte sofort, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und beendete das Telefonat. Es entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell