POL-PIKIB: Schönes Wetter lockt zahlreiche Motorradfahrer auf den Donnersberg - Die Polizei Kirchheimbolanden kontrolliert

Dannenfels (ots)

Aufgrund von Meldungen von Verkehrsteilnehmern und Anwohnern, dass Motorradfahrer die L386 als "Rennstrecke" benutzen würden, wurde am heutigen Tage der motorisierte Zweiradverkehr überwacht und eine Kontrollstelle eingerichtet.

Durch die Beamten konnten ca. 70 Motorräder der Kontrollstelle zugeführt werden. Hierbei konnte bei zwei Motorrädern festgestellt werden, dass durch die vorsätzliche Entnahme des dB-Eaters (Schallschutz) das Abgas- und Geräuschverhaltens negativ verändert wurde. Demnach war die Betriebserlaubnis erloschen. Ein weiterer Motorradfahrer brachte Tönungsfolie auf seinem vorderen Schweinwerfer auf, was ebenfalls zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führte.

Auf die betroffenen Fahrer kommen entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

Zusammenfassend kann ein hohes Aufkommen von Zweirädern festgestellt werden. Dabei handelt es sich zum größten Teil um den normalen Freizeitverkehr.

Positiv muss durch die Beamten der Kontrollstelle angemerkt werden, dass der überwiegende Teil der kontrollierten Fahrern, ein vorbildliches Verhalten mit ihren Zweirädern an den Tag legte. Die Polizeibeamten der PI Kirchheimbolanden weisen daraufhin hin, dass auch in Zukunft mit Präsenz in Form von Verkehrskontrollen des Zweiradverkehrs an den beliebten Strecken am Donnersberg zu Rechnen ist.

