Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Müllentsorgungsfahrzeug

Kirchheimbolanden (ots)

Bei einem Entladevorgang eines Müllentsorgungsfahrzeuges kam es zu einem Defekt an dem Greifarm, sodass der mitgeführte, befüllte Müllcontainer nicht ordnungsgemäß geladen/gesichert werden konnte und über das Fahrzeug hinausragte (Höhe 5,50 Meter). Dennoch fuhr der 49 jährige Fahrer mit seinem LKW von Alzey nach Kirchheimbolanden. Auf der Strecke wurden zunächst folgende Fahrzeuge durch herabfallenden Müll aus dem Container beschädigt. Letztendlich kollidierte der 49 jährige Fahrer gegen 11:20 Uhr mit einer in der Morschheimer Straße in Kirchheimbolanden befindlichen Kabelbrücke und beschädigt diese massiv. Hierbei löste sich der Container und kippte auf die Straße, blockierte diese für ca. 2 Stunden. Die Gesamtschadenshöhe steht noch aus.

