Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebstahl einer Geldbörse

Eisenberg (ots)

Am 22.05.2021, gegen 11:20 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in Eisenberg zum Diebstahl einer Geldbörse. Selbige wurde dabei aus einer am Körper getragenen Tasche entwendet. Die Täter sind bislang unbekannt. In der Geldbörse befand sich ein mittlerer, dreistelliger Bargeldbetrag, eine EC-Karte sowie diverse andere Karten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Sperren Sie im Fall eines Diebstahls sofort Ihre Girokarte(EC-Karte) unter Sperr-Notruf 116 116.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell