POL-PIKIB: Oldtimer Aufbruch

Bolanden (ots)

Am Samstag, den 22.05.2021 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:20 Uhr wurde in der Parkallee in Bolanden ein roter Opel Manta aufgebrochen. Hierbei wurde die Fahrertür aufgehebelt.

Entwendet wurde nichts.

Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

