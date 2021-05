Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 18.05.21, zwischen 08:00 h und 10:30 h ereignete sich in der Neumayerstraße ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Neumayerstraße von der Innenstadt kommend, in Richtung Breitstraße. Dabei beschädigte er im Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw Ford. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-2700.

