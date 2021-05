Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Dachstuhlbrand in Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots)

Am 14.05.2021 kam es in den späten Abendstunden zu einem Brandausbruch in einem Anwesen in der Straße "Ziegelhütte" in Kirchheimbolanden. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um eine, an ein Wohngebäude angegliederte Scheune. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die dortigen Anwohner wurden nicht gefährdet oder verletzt. Die Feuerwehren Kirchheimbolanden, Bolanden, Marnhein, Göllheim, Albisheim, Morschheim Dannenfels, Oberwiesen waren mit insgesamt 19 Fahrzeugen sowie 90 Einsatzkräften vor Ort. Auch wurden vorsorglich zwei Rettungswagen hinzugezogen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten die gesamte Nacht über an. Eine genaue Schadenshöhe sowie eine mögliche Brandursache sind bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

