Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung an Stromkasten

Eisenberg (ots)

In der Nacht von Samstag, den 08.05.2021 auf Sonntag, den 09.05.2021 wurde in der Theodor-Storm-Straße in Eisenberg ein Stromkasten beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können werden gebeten, sich auf hiesiger Dienststelle zu melden.

