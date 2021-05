Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Randalierer in der Notaufnahme

Kirchheimbolanden (ots)

Ein Mitarbeiter des Westpfalzklinikums teilt am Mittwoch gegen Abend mit, dass in der Notaufnahme in Kirchheimbolanden eine männliche Person randalieren würde. Da bei dem Mann der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, wurde er gefesselt und mit dem Rettungsdienst in die Psychiatrie nach Rockenhausen verbracht. Der Transport musste durch die Polizei begleitet werden.

