Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuch

Kirchheimbolanden (ots)

Am 29.04.21, gegen 11:35 h erhielt eine 87 Jahre alte Frau einen Anruf. Ihr Enkel sei in einer Notlage und brauche dringend Geld. Die angerufene Frau gab das Telefonat an ihre Tochter im Haus weiter. Diese beendete dann das Gespräch. Es kam zu keinem Schaden. Die Polizei rät: -Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen an. - Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie benötigen, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen.

