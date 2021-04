Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Nur sicheres Tuning bringt den erhofften Fahrspaß

Kirchheimbolanden (ots)

Mit dem beginnenden Frühling und dem gutem Wetter, wird durch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten in der regionalen Tuningszene verstärkte Aktivität festgestellt. Nach mehreren durchgeführten Schwerpunktkontrollen, konnten bei einer Vielzahl der Kraftfahrzeuge illegale und unerlaubte Veränderungen erkannt werden. Neben mehreren Ordnungswidrigkeitenverfahren waren im Sommer 2020 bei 30 der kontrollierten Fahrzeuge die Betriebserlaubnis durch unerlaubte Veränderungen erloschen.

Daher rät die Polizei dringend:

Achten Sie auf die ordnungsgemäße Eintragung der Veränderungen in ihrem Fahrzeugschein. Sollte eine unerlaubte Veränderung erkannt werden, erwartet den Fahrzeugführer/-Halter, nicht nur ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, sondern auch ein Rückbau der angebrachten und unerlaubten Veränderungen.

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang auf die bundesweite Kampagne "TUNE IT! SAFE" (https://www.tune-it-safe.de) aufmerksam, die gegen unzulässiges und unsicheres Tuning vorgeht und durch die Polizei in Bezug auf die Aufklärung der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer unterstützt wird.

Außerdem möchte die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden darauf hinweisen, dass neben dem regulären Streifendienst, weiterhin mit zielgerichtete Kontrollen gegen Raser, Poser und illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen vorgegangen wird. Die Tuningszene soll damit nicht verdrängt, sondern die Veränderungen innerhalb des rechtlichen Rahmens beachtet werden.

Mit unerlaubten Veränderungen gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

