Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

Göllheim (ots)

Zwischen dem 15.04.21, 18:00 h und dem 17.04.21, 14:00 h begaben sich bislang unbekannte Täter in eine ungesicherte Garage, in der Lessingstraße. In der Garage wurde ein weiterer Raum aufgebrochen und zwei E-Bikes, sowie hochwertiges Werkzeug entwendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell