POL-PIKIB: Einbruchsdiebstahl

Kirchheimbolanden (ots)

Am 18.04.2021, vermutlich gegen 19:30 Uhr, ereignete sich in der Uhlandstraße ein Einbruch in ein dortiges Schmuckgeschäft durch Aufbrechen des Türschlosses. Einem ersten Zeugenhinweis zu Folge dürfte es sich bei den Tätern um zwei Personen handeln. Eine Person hätte eine blaue Jeans, dunkle Jacke, weißen Kapuzenpulli und eine dunkle Mütze sowie einen Bart getragen. Die andere Person habe eine Glatze und sei mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen. Die beiden Personen seien dann zu Fuß in Richtung Gasstraße geflüchtet. Zum Diebesgut und der Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

