Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Göllheim (ots)

Am 14.04.21, gegen 12:30 h ereignete sich in der Wormser Straße ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw wollte, am Fahrbahnrand stehend, ausparken. Dabei übersah er das herannahende Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Motorrad wurde noch gegen ein weiteres geparktes Auto geschleudert. Dabei wurde der Motorradfahrer verletzt und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell