Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuche

Kirchheimbolanden (ots)

Am 09.04.21, zwischen 11:15 h und 18:45 h kam es zu insgesamt drei Betrugsversuchen per Telefon. Die Anrufer gaben jeweils vor, durch einen Unfall in Not geraten zu sein. Die Geschädigten wurden teilweise mit Vornamen angesprochen. In allen drei Fällen erkannten die angerufenen Personen schnell, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte, so dass jeweils kein Schaden entstand. Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei:

- Sind Sie sich unsicher, beenden Sie sofort das Gespräch. Das ist keinesfalls unhöflich! - Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance.

