Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Eine Verkehrsteilnehmerin parkte am 08.04.2021, zwischen 18:30 h und 19:00 h ihren Pkw Audi A1 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hitzfeldstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam stellte sie einen Schaden an der Tür hinten rechts fest. Der Verursacher hat vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Schaden verursacht und sich dann unerkannt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

