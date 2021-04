Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Tödlicher Verkehrsunfall

Kirchheimbolanden (ots)

Am späten Donnerstagabend befuhr ein 23-jähriger mit seinem Roller die B47 zwischen Marnheim und Dreißen. Ihm folgte eine 31-jährige mit ihrem PKW. Aus bis lang ungeklärter Ursache kollidierte die PKW-Fahrerin mit dem Roller, wodurch dieser von der Fahrbahn abkam. Trotz umfangreicher Reanimationsmaßnahmen verstarb der 23-jährige noch an der Unfallstelle. Die 31-jährige PKW-Fahrerin stand unter Schock und musste in Folge medizinisch versorgt werden. Zwecks Bergung der Fahrzeuge und zur Aufnahme des Verkehrsunfalls musste die B47 für mehrere Stunden gesperrt werden.

