Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Ilbesheim (ots)

Am 30.03.21 gegen 01:05 h ereignete sich ein Brand in Ilbesheim. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine gemauerte Hütte in Feldrandlage in Brand. Das Feuer zerstörte das Dach und die Gegenstände in der Hütte. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell