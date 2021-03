Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebstahl von Katalysator

Eisenberg (ots)

In der Zeit vom 21.03.21 bis zum 26.03.21,16:30Uhr, kam es in der Straße Am Gielbrunnen auf einem zum Teil umfriedeten Firmengelände zu einem Diebstahl. Aus einem Fahrzeug wurde der Katalysator ausgebaut und entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

