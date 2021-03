Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Vandalismus

Eisenberg (ots)

Am 25.03.21 kam es in der Zeit von 00:00Uhr bis 06:15Uhr, in einem Vorraum einer Bankfiliale zu diversen Beschädigungen. Es wurden zwei Geldautomaten, sowie zwei Kontoauszugsdrucker beschädigt. Zudem wurde eine fettige Flüssigkeit großflächig im Raum und an den Automaten verteilt, sowie zwei nicht mehr in Betrieb befindliche Fächer für Kontoauszüge aufgehebelt. Entwendet wurde nichts.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

