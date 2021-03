Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Taschendiebstahl

Kirchheimbolanden (ots)

Am 23.03.21, in der Zeit von 11:40Uhr bis 12:05Uhr, kam es in einer Kirchheimbolander Drogerie zu einem Diebstahl. Einer Kundin wurde der Geldbeutel aus dem Rucksack entwendet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell