Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Durch lauten Knall aufgeschreckt

Eisenberg (ots)

Durch einen lauten Knall auf ihrem Balkon wurde eine junge Frau in der Eisenberger Lessingstraße am späten Freitagabend aufgeschreckt. Dabei hatte ein bisher unbekannter Täter einen Holzpfosten samt Verkehrszeichen auf ihren Balkon geworfen. Das Verkehrszeichen hatte der Unbekannte vorher an Grüngutsammelstelle in der Lessingstraße entwendet. Beschädigt oder verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell