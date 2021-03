Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Kriegsfeld (ots)

Am Donnerstag, den 18.03.2021 gegen 14.45 Uhr, ereignete sich auf der L405 in Kriegsfeld ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger PKW-Fahrer befuhr die L405 aus Richtung Nieder-Wiesen kommend in Fahrtrichtung Kriegsfeld. Eine 60-jährige Fußgängerin lief mit ihren beiden Enkelkindern am Fahrbahnrand der L405, Richtungsfahrbahn Nieder-Wiesen in Laufrichtung Kriegsfeld. Im weiteren Verlauf verstieß der Unfallverursacher vermutlich gegen das Rechtsfahrgebot, übersah die am linken Fahrbahnrand laufenden Personen und erfasste die 60-jährige Fußgängerin. Diese wurde durch den Verkehrsunfall derart schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag und verstarb. Die L405 musste während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ein Gutachter wurde zur Ermittlung der genauen Unfallursache hinzugezogen.

