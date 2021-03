Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: versuchter Raub auf Imbiss

Eisenberg (ots)

Am 16.03.21, um 22:20Uhr, kam es in einen Eisenberger Imbiss zu einem versuchten Raub. Der bislang unbekannte Täter betrat, mit Pfefferspray bewaffnet, die Räumlichkeiten und forderte zunächst von einem Kunden die Herausgabe von Bargeld. Nachdem dieser angab, kein Bargeld bei sich zu haben, widmete sich der Täter dem Imbissbetreiber. Auch von ihm wurde unter Vorhalt des Pfeffersprays der Geldbeutel gefordert. Als sich der Betreiber in einen anderen Raum begeben wollte, um den Forderungen des Täters nachzukommen, wurde das Pfefferspray gegen ihn eingesetzt, was leichte Verletzungen bei dem Betreiber hervorrief. Anschließend flüchtete der Täter, ohne Beute, fußläufig in Richtung Innenstadt.

Der Täter kann nach dem momentanen Ermittlungsstand wie folgt beschrieben werden: 1,70m , sportliche Statur, jung, weiße Maske, bekleidet mit heller Jacke, schwarzer Hose und schwarzer Mütze

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

