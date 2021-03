Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Nach Zigarettenautomatenaufbruch geschnappt

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstag teilte gegen 04.30 Uhr ein Zeuge der Polizei in Kirchheimbolanden mit, dass ein vermummter Täter gerade in der Bahnhofstraße einen Zigarettenautomaten aufbrechen würde. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Täter bereits vom Tatobjekt entfernt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nehmen die Beamten einen 43-jährigen Mann aus Kaiserslautern fest. Bei ihm kann noch Bargeld sichergestellt werden. Eine Strafanzeige wird gegen ihn erstattet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell