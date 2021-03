Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Gestohlener Roller aufgefunden

Göllheim (ots)

Eine Passantin meldete am Sonntag gegen 18.00 Uhr Rollerteile, die in einem Feldweg bei Göllheim lagen. Die Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass das Fahrzeuge einige Tage zuvor in Rüssingen gestohlen wurde und offensichtlich zerlegt wurde. Der Eigentümer konnte ermittelt werden. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell