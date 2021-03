Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Arztpraxis

Eisenberg (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Freitag und Samstag in eine Arztpraxis in Eisenberg ein. Dazu schlugen sie ein auf der Rückseite des Gebäudes befindliches Fenster ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die Sozial- und Büroräume. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Kirchheimbolanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell