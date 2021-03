Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Im Begegnungsverkehr gestreift

Kirchheimbolanden (ots)

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Donnerstag nachmittags zwischen Rosenthaler Hof und Göllheim. Dabei fuhr ein in Richtung Rosenthaler Hof fahrender blauer Mazda zu weit nach links und streifte dabei den Außenspiegel seines Kontrahenten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Kirchheimbolanden entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell