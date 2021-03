Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Wohnhaus

Marnheim (ots)

In ein Einfamilienwohnhaus in Marnheim brachen unbekannte Täter zwischen Samstag und Dienstag ein. Das gesamt Haus wurde durchsucht. Über das Diebesgut kann derzeit keine Mitteilung gemacht werden. Hinweise an die Polizei in Kirchheimbolanden.

