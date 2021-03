Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Katalysatoren gestohlen

Eisenberg (ots)

Im Laufe der Woche wurden an insgesamt 6 Fahrzeugen in Eisenberg die Katalysatoren mit einem Trennschleifer abgetrennt und entwendet. Die genauen Tatzeiträume konnten nicht festgestellt werden, da die PKW´s längere Zeit auf zwei Firmengeländen abgestellt waren. Täterhinwiese liegen derzeit nicht vor. An einem der abgestellten Fahrzeuge wurden zudem beide Kennzeichen entwendet. Die Kennzeichen wurden durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben.

