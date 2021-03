Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebstahl

Kirchheimbolanden (ots)

Am 08.03.21, in der Zeit von 11:55Uhr bis 12:00Uhr, kam es in einem Kirchheimbolander Einkaufsmarkt zu einem Diebstahl. Einer Kundin wurde die Handtasche, welche während des Einkaufes an ihrem Kinderwagen befestigt war, entwendet. Die Handtasche wurde kurze Zeit später aufgefunden, das Bargeld fehlte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell