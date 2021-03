Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Einselthum (ots)

Diverse Knochenbrüche zog sich ein 28-jähriger Fahrer aus dem Kreisgebiet bei einem Verkehrsunfall zu, der sich heute auf der B 47 bei Einselthum ereignete. Dabei befuhr der 28-jährige die B 47 in Richtung Marnheim, als er aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge gegen drei Bäume prallte. Anschließend überschlug sich der PKW und rutschte quer über die Fahrbahn, wo er auf der Gegenfahrbahn zum liegen kam. Der Fahrer wurde dabei aus dem Auto auf die Fahrbahn geschleudert, wo er durch Ersthelfer versorgt wurde. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in die BGU-Klinik nach Oggersheim geflogen werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die gesamte Strecke musste für ca. 3 Stunden gesperrt werden. Am PKW entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell