Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Einselthum (ots)

Am 08.03.2021, gegen 11:24 Uhr, ereignete sich auf der B47 bei Einselthum ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der alleinige Fahrzeuginsasse befuhr die B47 von Zellertal kommend in Fahrtrichtung Albisheim. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 28-jährige Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Im Anschluss überschlug sich der PKW mehrfach und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde hierbei schwerverletzt, am PKW entstand Totalschaden.

