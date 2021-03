Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Geldbeutel entwendet

Kirchheimbolanden (ots)

Erneut wurden am Wochenende in zwei Kirchheimbolander Einkaufsmärkten zwei Kundinnen die Geldbörsen aus der Tasche entwendet. In einem Fall wurde der Täter dabei beobachtet, wie er vor der Verbandsgemeindeverwaltung in Kirchheimbolanden einen Geldbeutel ausräumte und ihn im Gebüsch entsorgte. Er konnte später einer Kundin zugeordnet werden. Der Täter konnte unerkannt entkommen.

