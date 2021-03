Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigungen an Wahlplakaten diverser Parteien

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Sonntag, dem 07.03.2021, konnten nach vorangegangener Mitteilung Beschädigungen an Wahlplakaten unterschiedlicher Parteien in Eisenberg festgestellt werden. Dabei wurden die großen, aufgestellten Plakate von bislang unbekannten Tätern zerschnitten oder zerrissen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell