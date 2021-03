Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand eines Hochsitzes

Ilbesheim (ots)

Am 06.03.2021 gegen 22:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Hochsitz auf einer Feldfläche in Ilbesheim in Brand gesetzt. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf circa 1000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Kirchheimbolanden werden unter der Telefonnummer 06352-9110 erbeten.

