Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

L386 (ots)

Am Mittwoch, den 03.03.20121 kam es gegen 16:23 Uhr auf der L386 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 20-jährige Motorradfahrer befuhr die L386 von Bastenhaus in Richtung Kirchheimbolanden. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in dortiger Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich Prellungen und Hautabschürfungen zu, er wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

