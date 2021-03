Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Eisenberg (ots)

Am Mittwoch, den 03.03.2021 gegen 18:30 Uhr wurde ein 30-jähriger E-Scooter Fahrer in der Ripperter Straße in Eisenberg einer Kontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Urintest bestätigte die Aufnahme von Kokain und THC. Den E-Scooter musste der junge Mann stehen lassen, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da bei ihm zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden wurde und der E-Scooter nicht zugelassen war, erwarten ihn zusätzlich auch noch zwei weitere Strafanzeigen.

