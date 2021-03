Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Nach Unfall weggefahren

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstagnachmittag entfernte sich ein mattschwarzer Mercedes mit roten Streifen um die Außenspiegel, unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem er einem ordnungsgemäß in der Marnheimer Straße, Höhe AOK, geparkten PKW den Außenspeigel abfuhr. Das unfallflüchtige Fahrzeuge befuhr die Marnheimer Straße in Richtung Innenstadt. Hinweise an die Polizei Kirchheimbolanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell